Extraída de algumas plantas originárias da Ásia, da América e também de África, esta fibra é a matéria-prima mais utilizada na indústria têxtil. Serve de base à confeção de vários outros tecidos. A elevada absorção de humidade da pele e o toque agradável explica, segundo Graça Silva, engenheira têxtil, "porque as roupas de algodão são as mais confortáveis e saudáveis, reduzindo a probabilidade de causar irritações cutâneas", eneltece ainda a especialista.

Por isso, é que este tecido é tão utilizado em roupas exteriores e interiores, mas também em peças para o lar, como é o caso da roupa de cama e dos atoalhados. "Graças à forte resistência, é de fácil manutenção", sublinha esta profissional. A temperatura máxima de lavagem das peças de algodão na máquina não deve nunca ultrapassar os 95º C.

Evite também lavar os tecidos de algodão e poliéster juntamente com os que são integralmente de algodão porque, ao fazê-lo, pode provocar o aparecimento de borbotos. Tenha ainda outra precaução. O uso de lixívia é permitido em algumas peças mas essa substância tem de ser utilizada com cuidado. O ferro nunca deve ultrapassar os 200º C.

Texto: Fátima Lopes Cardoso com Graça Silva (engenheira têxtil)