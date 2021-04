Sugestões de calças brancas que tem que ter no seu armário para os dias quentes

Um dos básicos essenciais de primavera, todos os anos sem exceção, são as calças brancas. Podem ser encontradas em vários materiais, como a ganga, a sarja ou até cetim, e, por isso, dependendo do seu corte e tecido, podem ser adaptadas para qualquer ocasião - seja para um dia super descontraído ou uma situação que já pede alguma formalidade, saiba que pode confiar neste básico infalível para acertar em cheio no look.

Sendo a definição de versatilidade numa peça de roupa de verão, os looks frescos dos dias mais quentes, pedem sempre umas calças brancas.

Conheça as nossas sugestões desta peça para acrescentar ao seu guarda-roupa.