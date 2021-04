–O equilíbrio entre as malhas e as temperaturas quentes

Ainda que já se sintam os dias quentes a chegar, se for como nós, não está pronta para abrir mão das malhas. Estas, nos últimos meses tornaram-se (em particular os cardigans) uma peça essencial no guarda-roupa e não é a chegada da primavera que nos vai proibir de as usar.

Conheça as peças de malha que jogam perfeitamente com os dias com temperaturas quentes.