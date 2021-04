trend21:o regresso do padrão às bolas

Diretamente dos anos 50, o padrão das bolinhas está de volta para mais uma temporada e tal como Marc Jacobs já referiu uma vez, “there is never a wrong time for a polka dot”.

Por isso, prepare o seu armário e invista neste padrão para os seus looks de primavera, que podem ser totais ou apenas com alguns apontamentos.

Inspire-se nas sugestões que temos para si e renda-se a esta estampa.