-#trend21: o throwback das peças em crochet

Com o regresso triunfal das tendências da década de 70, retornou a enorme moda do crochet. Tanto tops, como malas ou até vestidos, vão ser as peças em voga nos dias mais quentes. Sejam eles coloridos ou com cores neutras, a tendência que vai marcar este verão, estende-se a todos os gostos.

A estética vintage à qual este tipo de peças pertence, remete-nos a um passado vibrante, em específico à tão famosa época marcada pelo movimento hippie.

Para abraçar esta tendência, pode fazê-lo em bom, combinando as peças em crochet com calças à boca de sino, ou com com qualquer outra peça que tenha no seu guarda-roupa, seja ela inspirada nos anos 1970, ou não. O importante é que adira a esta tendência que nos transmite as boas vibrações que tanto precisamos para este verão.

Conheça as nossas peças em crochê favoritas para usar nesta primavera e verão: