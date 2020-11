É um suporte fundamental mas a maioria das mulheres não usa o tamanho adequado. Quando bem escolhido, o sutiã é um aliado na promoção da saúde e na imagem das mulheres. O peito feminino possui um sistema natural de suporte baseado "na pele e em ligamentos", explica Joaquim Seixas Martins, cirurgião plástico. Contudo, ao longo dos anos, por ação da gravidade, estes ligamentos "distendem-se progressivamente, situação que se agrava se a mama for volumosa", esclarece o reputado especialista.

"O aumento do volume, causado por alterações hormonais próprias de determinadas fases da vida, como a adolescência e a gravidez, leva à sua queda. É importante que o suporte ligamentar e cutâneo seja ajudado externamente por um sutiã com uma boa capacidade de sustentação", defende. Além de favorecer a saúde do seu peito, esta peça deve também realçar a sua silhueta. Formato a formato, aprenda a escolher o modelo certo, seguindo as indicações de Helena Carmona, consultora de imagem.

Sutiã cruzado mágico

Permite regular as alças em várias posições e funções. É uma peça que deve ter no seu guarda-roupa. "É muito procurada para usar com vestidos de festa", esclarece a especialista. Quem gosta de vestidos muito decotados à frente ou nas costas não o pode dispensar. É de evitar por mulheres com excesso de peso.

"As gordurinhas tendem a ficar mais vincadas", alerta a consultora de imagem Helena Carmona. As mulheres com um peito muito volumoso também devem ter algum cuidado quando usarem este modelo de sutiã, pois as alças finas do sutiã podem dar a sensação de que está pouco amparado, gerando algum desconforto.

Sutiã com armação

Este modelo com apoio metálico por baixo do peito "tem a finalidade de o segurar, tornando-o mais bonito e orientado para a frente", refere a especialista. Se gosta de sentir o peito apoiado, este modelo é perfeito para si. Depois de o vestir, movimente-se para verificar se os aros estão bem posicionados e não a apertam.

Este modelo de sutiã, apreciado por milhões de mulheres um pouco por todo o mundo, é de evitar por quem tenha nódulos ou cicatrizes de cirurgias, avisa Joaquim Seixas Martins. "Nesse caso, convém consultar o médico e saber se corre algum risco ao usar este modelo", aconselha mesmo o cirurgião plástico português.

Sutiã sem armação

Este modelo, sem apoio por baixo do peito, é indicado para mulheres que gostam de sentir o peito mais solto. Tem, no entanto, a desvantagem de apresentar uma capacidade de sustentação mais limitada. É, por isso, de evitar por quem não tem um peito firme, pois pode deixá-lo com um aspeto espalmado, gerando uma situação desconfortável.

Sutiã push-up

É o favorito de muitas mulheres. "Puxa o peito para cima, sendo adequado para quem usa decotes e peças mais justas e/ou em malha, pois torna a silhueta mais elegante. É indicado tanto para o peito pequeno como médio mas, particularmente, para mulheres com peito pesado ou mole", esclarece Helena Carmona. É, todavia, de evitar por mulheres com o peito muito grande.

Sutiã cai-cai

Este sutiã sem alças é indicado "para usar por baixo de vestidos ou tops com decote cai-cai ou ainda de peças com alças muito finas ou em tecidos transparentes", sublinha a consultora de imagem. "Resulta especialmente bem em quem tem seios pequenos ou bem firmes", especifica a especialista. É de evitar por mulheres com peito pesado e/ou grande. "Pode empurrá-lo para baixo, aproximando-o da barriga, o que não é elegante nem bonito", considera.

Sutiã de amamentação

Este é um sutiã muito prático que atrai muitas mulheres nos primeiros meses após o parto. Tem aberturas especiais nos seios para facilitar a amamentação, o que lhe confere uma vantagem competitiva face a outros modelos. Deve, no entanto, ser evitado quando se usa roupa decotada.

Sutiã desportivo

É, por norma, um modelo pouco decotado, "de alças largas e grossas". As suas fibras têm a vantagem de tolerar a transpiração e de permitir que a pele respire. Reforçado e sem armação, pode ter vários graus de suporte. É também indicado para quem quem "gosta de sentir o peito seguro e as costas apoiadas", sublinha Helena Carmona. É de evitar por quem usa peças muito decotadas ou de tecidos finos. "Pode também produzir um efeito de peito espalmado por debaixo da roupa", avisa.

Sutiã para grávidas

Este modelo é indispensável para as futuras mães, uma vez que "oferece uma estrutura especial para segurar o peito e as costas, devido ao aumento de volume provocado pela gravidez", explica a consultora de imagem Helena Carmona. Este sutiã é, no entanto, de evitar "com peças com decotes grandes", alerta a especialista.

Sutiã redutor

É outro dos muitos modelos disponíveis no nosso mercado. Este tipo de sutiã, como o próprio nome indica, reduz o volume do peito, sendo, por isso, indicado "para mulheres com o peito muito grande que gostariam de o ter mais pequeno", sugere a consultora de moda. Este modelo é, todavia, desaconselhado para as mulheres com o peito pequeno, por uma razão muito simples. "Torna o peito ainda menor", esclarece a especialista.

Texto: Paula Alberty com Helena Carmona (consultora de imagem) e Joaquim Seixas Martins (cirurgião plástico)