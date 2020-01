Agora que as festas já passaram, chegou a altura certa para aproveitar os saldos e comprar aquelas peças que são indispensáveis em qualquer guarda-roupa feminino. Calças pretas, malhas, um trench coat e até blazers são ótimas apostas para completar os seus looks. Funcionam na perfeição nos meses mais frios e, em alguns casos, também nos quentes. Saiba como usá-las e dê uma vista de olhos nas sugestões que o El Corte Inglés preparou. Clique nos looks do vídeo e das fotos para saber mais.

Trench coat

Se preferir dar um twist ao trench coat, porque não optar por esta peça em vinil? Vai deixar os seus looks elegantes e com um toque de irreverência, que foge do tradicional.

Calças pretas

Formais ou de fato, as calças pretas são uma peça-chave em qualquer look e, por isso, indispensáveis num armário feminino. Acompanham na perfeição qualquer tipo de peça e são versáteis ao ponto de conseguir criar inúmeras combinações com elas, desde as mais casuais até às mais formais.

Blazer

Com vários cortes, cores e texturas, o blazer é uma ótima peça para deixar os seus looks com um ar mais composto. Opte pelos cintados se pretende um look mais formal e pelos oversize para criar outro estilo.

Malha

As boas malhas são muitas vezes descuradas, mas a verdade é que são as nossas melhores amigas para enfrentar os dias mais frios. E olhe que ainda tem muitos pela frente! Não existe melhor altura para comprar estas peças, de todas as formas e feitios, do que na época de saldos.