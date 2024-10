Luís Carvalho - que foi um dos últimos nomes do segundo dia de desfiles - brindou o público com Round & Round: uma coleção que marca um novo capítulo para a sua marca. Para a primavera/verão 2025, o estilista português resgastou o clássico padrão polka-dot que, para além do preto e branco, foi revisitado em cores pastel e suaves. Os cortes oversized e retos dominaram a passerelle em propostas como trench coats, saias e blazers.