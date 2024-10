O verão de Gonçalo Peixoto saltou para a coleçãop rimavera/verão 2025 onde o rosa e o azul foram as cores dominantes. As lantejoulas, transparências e motivos florais surgiram na passerelle em novas silhuetas e conjugações, mas sem nunca perder a sensualidade. Pela primeira vez, o designer português decidiu juntar o blazer com saias fluídas, com pregas e oversized.