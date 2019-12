Com a chegada do inverno as desculpas para ficar em casa aumentam, mas isso não quer dizer que os seus looks tenham que ser cinzentos. Aposte na cor e no conforto e transforme os momentos em casa em diversão e muito estilo.

Inspire-se nas sugestões que o El Corte Inglés preparou para si e surpreenda-se!

Stripes

Aposte num modelo com riscas para trazer mais “diversão” ao seu look noturno mas que tem também a capacidade de conferir um lado sóbrio e elegante ao seu mood.

Silky

Para mulheres que não dispensam a elegância, até mesmo na hora de dormir, os pijamas em seda ou cetim são uma excelente opção. Muito confortáveis, funcionam quase como uma segunda pele. Vão fazê-la sentir-se nas nuvens.

Pattern

Se gosta de algo mais chamativo, opte por um pijama com padrão. Neste caso, são as estrelas que dominam e que contrastam com um modelo em duas cores. Os chinelos e o robe são também uma ótima opção para quem pretende manter-se mais quente e, neste caso, combinam na perfeição com todo o look.

Stamp

Se arriscar é o seu nome do meio, então esta sugestão é para si. Ao contrário das opções anteriores, aposte num macacão de manga comprida repleto de gatinhos divertidos, ideal para mulheres que não dispensam ousar na hora de ir dormir. Combine-o com uns chinelos, também divertidos, ou até mesmo umas pantufas. No caso de ser muito friorenta, pode sempre optar por completar o look com um robe.