Durante a infância, é muito comum as meninas admirarem as roupas da mãe, sendo que, mais tarde, muitas acabam mesmo por ir ao seu armário e usá-las. Hoje em dia, as tendências de moda focam-se noutra figura central da vida de uma mulher: a avó.

Se sempre desejou "roubar" algumas peças icónicas à sua, esta é sem dúvida a altura ideal para o fazer. Mas, antes dê uma vista de olhos e descubra quais as peças que deve ir buscar ao armário delas.

Malhas

Uma das peças mais usadas por todas as avós são as malhas. De vários materiais, texturas, cores e formatos, este artigo de roupa destaca-se pelo facto de ser bastante quente e confortável. São uma boa aposta para os dias mais frios.

Lenços e óculos de sol

Peças em patchwork

Sapatos

Casacos de pelo

Mala de missangas

Todas estas peças são muito atuais. Por isso eis mais um motivo para não perder mais tempo. Divirta-se e encontre muitas tendências no baú da sua avó.

