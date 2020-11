Descubra os brincos ideais para si consoante o seu formato de rosto, mas tome atenção a algumas regras transversais a todos os formatos. Por exemplo se tiver o pescoço curto, não deve usar brincos muito compridos.

Rosto oval

Se este é o seu formato, temos boas notícias. Pode usar quase qualquer tipo de brincos. Usar um formato oval ou de gota acentua as linhas elegantes do rosto e cria a sensação de simetria e equilíbrio.

Rosto redondo

O objetivo para este tipo de rosto é alongar e chamar a atenção para os brincos. Assim, se tem a face redonda deve usar modelos longos, assimétricos e angulares. Brincos em forma de gota também funcionam bem. Deve evitar formas redondas, como argolas, em escalas muito pequenas ou muito grandes.

Rosto quadrado

Para que os ângulos retos sejam suavizados deve-se evitar os brincos quadrados e optar antes por formas redondas e ovais de tamanho mediano. As argolas são uma excelente escolha.

Rosto triângulo invertido

Com a largura da testa a ser maior que a do maxilar, o importante é equilibrar o rosto. Deste modo, escolha brincos com mais volume na parte de baixo, junto ao queixo.

Rosto diamante

Parecido com o formato triângulo unvertido, mas com a testa ligeiramente mais estreita e as maçãs do rosto salientes, este tipo de rosto pede brincos longos e com curvas elegantes. Opções mais largas em baixo, modelos ovais e triangulares são boas apostas.

Rosto longo

Os rostos longos normalmente são estreitos. Como não se pretende dar a sensação de que este é ainda mais longo, deve-se optar por modelos que criem volume nas partes laterais da face, junto às orelhas. Deve-se evitar brincos finos e longos e escolher antes formais ovais e angulares.

Rosto em forma de coração

Tal como no rosto diamante, também os brincos longos e com curvas elegantes são adequados a este formato. Modelos estilo lustre favorecem as caras em forma de coração.

