Existe algo melhor do que viajar? Praia, cidade, montanha e neve, são algumas das opções que fazem as delícias dos amantes de viagens.

Desta forma, o El Corte Inglés preparou quatro sugestões de looks, a pensar em quatro tipos de viagens diferentes para que possa estar sempre perfeita em qualquer ocasião. Clique nos looks do vídeo e das fotos para saber mais.

Summer in the city

Passear por uma cidade em dias quentes requer roupas frescas. Por essa razão, vestidos vaporosos de tons claros são a opção ideal. Pode combiná-los com botins, ténis ou mesmo sandálias.

Paris très jolie

A cidade do amor consegue deixar qualquer um rendido e não existe nada mais parisiense que um trench coat e um apontamento de vermelho.

Winter mountains

Os destinos mais frescos pedem roupas mais quentes! Aposte em blusões ou coletes quentes que podem ser complementados com outras peças dispostas em camadas.

Snow fever

Para quem adora a neve sabe que é necessário estar equipado a rigor. Por isso, nada melhor do que um look completo para estar perfeita, ao mesmo tempo que se sente confortável e agasalhada. Inspire-se nesta sugestão e desfrute daquilo que umas férias na neve lhe podem proporcionar.