Os saldos continuam e agora que os preços estão ainda mais baixos, é altura certa para apostar em algumas peças tendência para construir looks elegantes.

Desde camisas oversize a looks silky, casacos de pelo e os tão adorados fatos, inspire-se nas sugestões que o El Corte Inglés preparou para si e não demore a comprar estas peças! Clique nos looks do vídeo e das fotos para saber mais.

Silky

Um look silky é muito fácil de conseguir pois para isso só precisa de peças em seda ou semelhantes a este material. Uma boa aposta é o look que apresentamos: uma camisa oversize e umas pantalonas, que tanto pode ser usado no dia a dia, para ir trabalhar ou até mesmo para um jantar descontraído com amigas.

Casaco de pelo

Os casacos de pelo são ótimas peças para comprar em saldos, até porque acabam por ser um investimento um pouco mais caro. Aposte neste tipo de casaco para dar um toque mais elegante ao seu look e ainda manter-se quente, mesmo com roupa mais fresca por baixo.

Fato

Os fatos têm feito as delícias das mulheres e isso deve-se ao facto de serem bastante versáteis, dando um ar mais masculino ao look, mas não deixando de ser cool. Aproveite para comprar estas peças agora que estão com preços mais acessíveis.