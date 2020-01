A ganga é uma aposta segura e por isso todos os anos ganha destaque na moda. Mas embora em alguns casos este tecido só se destaque nas calças, existem outros exemplos em que os looks integrais funcionam na perfeição. Para este ano, é essa a opção: looks "all denim".

Por isso, o El Corte Inglés preparou para si quatro sugestões que vão deixá-la completamente rendida. Clique nos looks do vídeo e das fotos para saber mais.

Camisa

Além de ser um bom básico, as camisas de ganga funcionam com várias peças, desde os jeans, às saias ou às jardineiras, e com qualquer tipo de tecido.

Blusão

Os blusões de ganga forrados no interior são peças ideais para os dias mais frios. Escolha a versão que mais gosta a nível de corte e cor e não os dispense como complemento nos seus visuais.

Saia

Mais uma vez, as saias voltam a ser destaque esta primavera e são ideais para quem não dispensa um look denim integral. Só tem de escolher a sua tonalidade preferida.

Jardineiras

As jardineiras são apostas perfeitas para os dias mais amenos. Aposte num look integral em preto ou dê um twist colorido ao usar a camisa de ganga azul. Para um look cheio de atitude, aposte numas botas militares.