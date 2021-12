A passagem para um novo ano é sempre um ótimo motivo para celebrar e é essencial escolher o look perfeito.

A pensar nisso, a Loja das Meias reuniu as melhores sugestões de looks para este Réveillon, seja ele passado em casa, numa casual festa com amigos e família ou numa festa mais formal.

Entre roupa, calçado, malas, jóias e outros acessórios, é possível encontrar tudo o que é preciso para um look de passagem de ano de arrasar.

Para uma festa com família e amigos

Um conjunto de saia e sobretudo em xadrez da Red Valentino, combinado com este casaco branco com laços da Alice+Olivia, é o look perfeito para uma festa casual chic com a família e amigos.

créditos: El Corte Inglés

As botas com a fivela dourada See By Chloé e a mala Tory Burch são o toque final indispensável.

Para ficar em casa

Mesmo que a passagem de ano seja passada no conforto de casa, há que apostar num look descontraído, mas, ainda assim, especial.

créditos: El Corte Inglés

O top Marc Jacobs e as calças de corte mais formal Ottod'Ame são uma opção confortável e versátil, que fica perfeita com uns sapatos Givenchy e um blazer preto Dorothee Schumacher.

Para uma festa formal

Para quem não dispensa uma festa formal de Reveillon, um vestido comprido é uma excelente opção.

créditos: El Corte Inglés

Este modelo Elisabetta Franchi, combinado com os arrojados stiletto Sophia Webster e uma mala Tory Burch, é perfeito para um look formal e super elegante.