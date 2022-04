A época dos festivais começa a aparecer no horizonte e a nova coleção da linha Teen da Mango apresenta uma variedade de looks descontraídos para estes momentos.

Com um conceito casual onde franjas e detalhes boho têm lugar de destaque, a coleção é composta sobretudo por peças em linho e outros tecidos naturais. T-shirts com motivos gráficos estão lado a lado com uma série de peças com micro padrões florais.

Conheça as propostas da Mango Teen: