As tendências vistas nas semanas de moda para o próximo outono/inverno continuam a ganhar destaque quer no street style, quer no armário das fashionistas. Desde ombros marcados, franjas, peças oversize e tons sóbrios, o bichinho dos dias mais frios mantêm-se e por isso, nada melhor do que dar uma vista de olhos nos desfiles que mais marcaram as semanas de moda.

Bottega Veneta, Milan Fashion Week

Balenciaga, Paris Fashion Week