Estes sapatos são verdadeiros objetos de luxo

Existe aquela antiga dicotomia da mulher que é louca por sapatos e a que prefere malas sem qualquer tipo de comparação. Ambas estão corretas, porque há ocasiões em que uma mala faz furor, e outras que por muito aborrecido que seja o outfit, os sapatos transformam-no em algo espantoso.

No que toca a sapatos, especialmente de salto, existem peças que são autênticas obras de arte. Seja pela sua arquitetura, pelos seus adornos, ou pelas vibrantes cores que são impossíveis de replicar, estes fazem qualquer mulher sentir-se invencível quando os usa. As marcas por trás desses modelos, de tão fantásticas que são as suas criações, tornaram-se marcas de culto, tão idolatradas pelos fãs que muitas vezes se torna difícil adquirir as suas peças.

Algumas carregam o peso da herança que têm construído no mercado, como René Caovilla e Valentino Garavani, e outras são recentes, mas estupendas, adições ao mundo da moda como Amina Muaddi ou até mesmo Aquazzura.

Independentemente da herança que carregam, todos os modelos que separámos para esta galeria têm algo de fantástico que os torna autênticos luxos com o poder de arrebatar qualquer look.