Estas são as tendências de acessórios para este outono

Para a próxima estação os acessórios continuam marcados pelas correntes, que voltam a surgir em maioria nos tons dourados, em brincos, colares e pulseiras.

A estas juntam-se agora as pérolas, para quebrar o efeito mais agressivo destes acessórios e dar-lhe um ar mais elegante, que funciona na perfeição com todos os looks, desde os mais casuais aos mais formais.

Além das correntes e das pérolas, destacam-se as flores que surgem em tamanhos oversizes, as estrelas muito usadas nos mais variados tamanhos e cores e ainda os chokers, acompanhados por brilhantes e pedras, em peças statement.

Dê uma vista de olhos!