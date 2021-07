2021 tem sido um ano muito particular no que toca à moda – talvez como efeito secundário dos primeiros meses de pandemia, ou pelo ritmo acelerado que temos visto no ciclo de vida das tendências, que não permite grandes inovações - a moda, hoje em dia, tem-se cingido à adoção das várias décadas e das suas estéticas.

Os anos 90 e 2000, têm estado a ter o seu momento e já dominam as tendências de 2021 há alguns meses, mas neste verão, para agitar as coisas, temos visto os anos 60 a serem a nova grande influência da moda atual – desde designers a lojas de fast fashion, todos têm bebido da inspiração retro que é sinónimo da década de 60.

Desde os padrões coloridos que todos conhecemos, às peças que eram icónicas da altura, os anos 60 estão de regresso em 2021 e, pela primeira vez, são um estrondo nas redes sociais.

Saiba que peças tendência foram “roubadas” diretamente de 1960:

Estampados coloridos

Bermudas de “fato”

Ganga, ganga e mais ganga

Lenço na cabeça

Mini-saias plissadas