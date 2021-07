trend21: volte atrás no tempo com estas jardineiras curtas

Um dos looks mais essenciais da nossa infância nos dias de verão eram as jardineiras com calção – práticas, frescas e cheias de pinta.

As jardineiras são as peças de roupa que mais facilmente nos remetem aos anos 90 e, já que estes estão tão em voga, aposte no regresso das jardineiras mais cool para os dias mais descontraídos deste verão. Utilize-as por cima do seu biquíni favorito para ir à praia ou à piscina, ou use-as com um crop top para mostrar a Monica Geller que há em si.

Neste verão volte atrás no tempo e adote o estilo mais típico da década de 90.