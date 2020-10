Entre no outono repleto de blazers. Veja estas sugestões

Os blazers são sem dúvida uma peça must have no armário feminino em todas as estações e por isso, é essencial que tenha tanto opções de verão como também de inverno.

Muito práticos, de vários tamanhos e feitios, os blazers querem-se lisos ou com padrões para dar mais vida e elegância aos seus looks, quer sejam mais simples ou até mais elaborados.

Se precisa de investir nestas peças mas ainda não sabe em quais, dê agora uma vista de olhos nas sugestões que temos para si e inspire-se.