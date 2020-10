tendência: as camisas que misturam lã e quadrados

Aposte numa das tendências que mais promete destacar-se nesta estação - as camisas compridas com quadrados - e deixe os seus looks cheios de estilo e muito confortáveis.

Uma das grandes tendências para esta estação envolve camisas compridas e quadrados. Este estampado está de volta e promete dar um toque de anos 1990 aos seus looks. Mais quentes e para serem usadas como casacos, estas camisas são o complemento exato para quem gosta de estar na moda e acima de tudo confortável. Dê uma vista de olhos nas sugestões que preparámos para si e aposte nestas peças!