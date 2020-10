Estes são os casacos de inverno que tem de ter no armário

Embora o outono tenha começado há pouco tempo e os dias ainda se mantenham incertos, esta é a altura perfeita para começar a pesquisar o seu próximo casaco de inverno.

Sobretudos, biker jackets, casacos de pelo ou alcochoados, com ou sem capuz, as opções são variadas e cabe-lhe a si encontrar o modelo com que mais se identifica.

Se ainda não sabe por onde começar, vamos mostrar-lhe as cinco sugestões de casacos de inverno que selecionámos para si. Dê uma vista de olhos!