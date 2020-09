tendência: chunky boots as botas da estação

Mais uma vez, as botas vão dominar os looks do próximo outono/inverno e se antes o destaque recaía nos modelos com saltos, a história agora é outra.

Desta vez, são as chunky boots que estão a fazer a cabeça das fashionistas, embora sejam um pouco semelhantes às militares, exceto os atacadores que são substituídos por elásticos laterais, e as solas que acabam por ser mais pesadas.

Mais baixas ou em versões maxi, dê uma vista de olhos nas sugestões que temos para si e dê uma nova vida aos seus looks.