tendência: as peças com tule estão de volta

Uma das tendências que está de regresso na próxima estação, mas que já pode ser encontrada nas lojas é o tule.

O tule está de volta e promete “aquecer” as noites mais quentes e os dias mais amenos, em looks integrais ou peças que podem ser conjugadas com os básicos que tem no seu armário.

Se o tule não é de todo uma peça presente nos seus looks, está na altura certa de se inspirar e surpreender com estas peças.