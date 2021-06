A My Springfield é uma nova plataforma multimarca que alia não só a Springfield mas também marcas como Levi's, Champion, Puma, Kappa, Superga, Victoria, Hawkers, Parfois, Jack & Jones, Noisy May, Only e Pieces. O intuito é abranger um público mais jovem, entre os 20 aos 40 anos e, assim, dar-lhes mais facilidade em encontrar as peças e os acessórios certos para criarem looks cheios de estilo para este verão.

Além de muitas escolhas, o site oferece vantagens imperdíveis, promoções exclusivas, envios grátis a partir de 30€, opção de recolha ou devolução gratuita na loja e se for sócio do Springfield Club acumula pontos em todas as compras.

Desta forma, criámos quatro looks, dois de praia e dois de festival, com a ajuda da influencer Inês Blanche para que, tal como ela, consiga encontrar o seu 'crush' para a época mais quente do ano.

Rainbow – look 1

As cores pastel são uma das grandes tendências desta primavera/verão e, por isso, são a escolha acertada para looks descontraídos mas que reflitam estilo e personalidade. E como na estação quente não podem faltar os acessórios e as sandálias, uma ótima sugestão é juntar um bucket hat com padrão floral e umas sandálias desportivas.

Top curto da Only; Leggings ciclista da Springfield; Gorro bucket da Pieces; Sandálias da Springfield

Plant – look 2

Os total looks continuam a destacar-se nesta estação por serem fáceis de usar e poderem ser conjugados com outras peças. Assim, é possível criar vários figurinos consoante as ocasiões, adicionando diferentes acessórios e calçado.

Blusa paisley da Springfield; Bermudas paisley da Springfield; Sandálias da Pieces; Chapéu de ráfia da Springfield

Smile – look 3

Fresco, leve e confortável são três adjetivos que caracterizam este look na perfeição. Ideal para levar para um festival ou mesmo para um sunset, este é um look fácil de recriar e adaptável a qualquer personalidade.

Blusa étnica da Springfield; Top curto da Only; Calções da High Spirits; Sandálias de pele da Pieces; Mala da Springfield

Dance – look 4

Já dizia o velho ditado que “com um vestido preto nunca me comprometo” e a verdade é que todas as mulheres devem ter pelo menos um vestido preto no armário. Com manga balão, elástico e folhos, este modelo junta o melhor de três mundos e promete ser a aposta perfeita para usar durante o dia ou até mesmo para uma saída noturna.

Vestido com mangas volumosas da High Spirits; Sandálias da Springfield