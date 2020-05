Agora com a mudança de estação, é tempo de retirar do armário todas as suas peças de primavera-verão, incluindo as de festa. Sim, é possível usar estas peças sem parecer demasiado formal, basta usar os acessórios certos. Siga as nossas dicas e ponha já em prática nesta primavera.

Vestido formal com ténis

Misture texturas