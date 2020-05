Escolha o biquíni ideal de acordo com o seu tipo de corpo

Encontre modelos que se adaptam às suas necessidades e acabe com o desconforto. Procure o biquíni ideal para si e sinta-se mais confiante neste verão. Dê uma vista de olhos nestas sugestões e acabe com as suas inseguranças.

Ampulheta

Esta silhueta define-se por uma cintura fina e esguia, sendo por isso considerado o tipo de corpo ideal. As características desta silhueta são: os ombros da mesma largura do que a anca, uma cintura estreita e as curvas suaves e proporcionais. O principal objetivo é realçar as suas formas, mas sem cair na vulgaridade. Nada como usar um biquíni com orgulho e exibir as suas curvas sem medos.

créditos: Latitid

Triângulo invertido

Neste tipo de corpo, os ombros são mais largos do que as ancas e do que a cintura. A cintura é geralmente reta, as costas são largas e as pernas longas e finas. É uma silhueta muito típica entre desportistas. De forma a equilibrar esta silhueta, deve atenuar a zona dos ombros, para que estes pareçam mais curtos. Valorize o ponto forte desta silhueta: as pernas, para desviar atenções dos outros pormenores. Para tal, prefira biquínis com alças mais largas e partes de baixo mais cavadas, para desviar a atenção dos ombros.

créditos: Cantê

Pêra

Na silhueta em pêra, os ombros são menores do que a anca, a cintura e braços são finos e bem desenhados. É uma silhueta também muito comum. Geralmente, a parte de baixo veste um número maior do que a parte de cima. O mais importante para esta silhueta é equilibrar o tamanho dos ombros com o das ancas e atrair os olhares para a parte de cima do corpo.

Este biquíni é ideal para este fim, visto que desvia a atenção para a parte superior do corpo. Os folhos e padrões são sempre bem-vindos, para além de serem uma forte tendência deste verão.