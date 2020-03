Ampulheta

As bolsas a tiracolo são perfeitas para as silhuetas ampulheta pois equilibram e suavizam o excesso de curvas. Todos os outros modelos poderão funcionar, no entanto, opte por modelos com tamanhos intermédios, não muito pequenos nem oversized.

Maçã

Se tem uma fisionomia mais arredondada, opte por valorizar as suas pernas e os seus braços com pulseiras, bolsas de mão, brincos, anéis grandes. Evite as bolsas redondas e de pano e procure por malas mais Boxy, quadradas e geométricas.

Linha

Se tem um corpo mais esguio e reto, ganhe curvas com malas redondas e moles, evitando as malas mais quadradas e geométricas.

Altura

Outra regra fundamental é em relação à sua altura e aí só tem de adaptar. Saiba que, as mulheres mais altas devem evitar malas pequenas e as mulheres mais baixas, as malas maiores.