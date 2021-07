As tendências no mundo da make-up estão constantemente a ser atualizadas. Especialmente com a mudança da estação, os looks de maquilhagem vão-se alterando para se enquadrar melhor com os dias mais compridos e as temperaturas elevadas.

Conheça estas dicas fáceis e faça a sua make-up de acordo com as tendências do momento.

Make-up glossy

Se pensa que apenas os lábios podem ter aquele acabamento brilhante, com um aspeto quase molhado, desengane-se. Aposte em iluminadores, sombras e glosses com este acabamento para conseguir este look “wet” que é tendência neste verão.

Base leve

Longe vão os dias em que as bases se queriam pesadas, mate e a tapar qualquer sinal de imperfeição. Agora, a pele quer-se com um aspeto natural, brilhante e fresco, quase como se não estivesse a usar base. Siga esta tendência e aposte na base mais leve que encontrar.

Looks monocromáticos

Uma forma de parecer que sabe bem o que está a fazer é apostar em looks monocromáticos e bastante gráficos. Este tipo de make-up que está fortemente associada a um estilo mais high-end, recrie-o e vai parecer que vale milhões de euros.

Smokey eyes

Esqueca os olhos esfumados de antigamente, pesados e com muitas camadas. Estes abriram alas para o novo tipo de smokey eyes - o esfumado natural, com cores neutras e um aspeto muito leve. Este tipo de make-up contribui para um ar fresco e jovial, que é o que todas aspiramos ter.