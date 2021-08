A chegada do outono é a altura mais importante do mundo na moda – é aqui que ficamos a conhecer quais são as tendências que vamos abraçar durante os próximos meses e, quais foram as tendências escolhidas para serem deixadas para trás. No que diz respeito ao calçado, a premissa é a mesma, por isso é imperativo que fique a conhecer quais são os modelos que vai querer usar nos próximos meses de outono e inverno.

Entre as frescas novidades e os clássicos de sempre, estes são os modelos que vai querer ter aos seus pés:

Botas texanas

É verdade as botas tipo cowboy estão de regresso para dar um ar edgy aos looks.

Socas

As socas têm feito um regresso ao qual é difícil ficar indiferente. Neste outono é garantido que as socas brilhem mais que nunca.

Botas altas

Esqueça as over-the-knee. Este ano queremos botas de cano alto, a parar abaixo do joelho.

Chunky

Ainda não é desta que vamos dizer adeus ao calçado chunky. Continue a apostar neste tipo de botins.

Loafers

Os mocassains continuam a ser um favorito das fashionistas – com solas grossas ou finas, estes vão continuar em voga.

Metálicos

As fashion weeks têm-nos trazido inúmeros sapatos em tons metalizados. Inclua-os nos seus outfits para lhes conceder aquele ar irreverente de que tanto gostamos.

Galochas

Uma das novidades são as galochas curtas, inspiradas no sapato de sucesso criado por Bottega Venetta.