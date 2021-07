Parece coisa do passado, mas é verdade. As polka dots ou as “bolinhas” estão de regresso.

Este padrão, que tinha uma certa conotação infantil, está mais chic que nunca e tem feito parte dos looks das nossas fashionistas favoritas nos últimos meses. A adoção deste padrão tem sido feito gradualmente e de várias formas: desde uma versão mais oversized em vestidos e saias, à conjugação com outros tecidos que associamos à infância, como é o caso do tule.

O padrão polka dot dá aos looks um ar brincalhão, quase ingénuo, mas com um toque de elegância e maturidade, criando um equilíbrio muito interessante para todas as amantes de moda que gostam de arriscar com padrões.

Ainda não está convencida? Este padrão promete ganhar bastante popularidade no outono de 2021. Prepare-se já e inspire-se nestas peças e looks.