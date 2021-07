Grande parte dos outfits de verão apenas ficam completos com as sandálias perfeitas. Seja para combinar com um vestido longo ou curto, ou até com umas pantalonas, as sandálias são sempre ótimas apostas para os dias mais quentes.

Este ano, o nosso modelo favorito é o de atar. Têm sido um essencial já há vários verões, mas em 2021 estão mais relevantes que nunca. A sua elegância permite que o look fale por si, pois são bastante discretas, mas acabam por dar aquele toque de pinta que tanto adoramos.

Aposte neste modelo para complementar e dar vida aos seus looks veraneantes. Conheça os nossos favoritos.