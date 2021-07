O verão chegou, e com ele chegaram também as coleções de verão de várias marcas portuguesas que trouxeram o que de melhor há no mundo da moda nacional.

Quem gosta de optar por marcas nacionais, para compor o seu guarda-roupa, fá-lo porque muitas vezes procura produtos diferentes, mais exclusivos e especiais.

Conheça a nossa seleção dos melhores vestidos de marcas nacionais, que são peças indispensáveis para ter neste verão:

Madre Pérola

White Deer

Viela Shop

Cate & Co

Mr Mood

Bite Mosquito

T.W.O.