É verdade as socas estão de volta. A década de 70 estão de regresso em força e, trouxe consigo o calçado mais característico dessa época.

Aconselhamos que, neste verão, aposte fortemente nesta tendência. Não tenha receio de investir numas socas na iminência destas ficarem paradas no seu roupeiro. As socas, vão estar super in, e como são tão versáteis e adaptáveis aos vários tipos de looks, garantimos-lhe vai adorar esta tendência e nunca as vai querer tirar nestas estações quentes.

Combine-as com vestidos compridos, calças largueironas ou até mini saias de ganga típicas dos anos 1970 para um look super trendy e cheio de estilo.

conheça as nossas sugestões de socas diferentes para acrescentar pinta aos seus looks.