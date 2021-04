A 48ª Edição do Portugal Fashion - The Sofa Edition Take 2 chegou hoje ao fim, mas não sem antes mostrar as inúmeras propostas dos novos designers, marcas e nomes sonantes no mundo da moda.

A passerelle abriu “portas” da tarde com os vencedores do BLOOM Contest Winners pwd by Sonae Fashion, Maria Carlos Baptista e Marcelo Almiscarado. Maria Carlos Baptista apresentou a coleção “Espaço Negativo” que tem como base o espaço imaterial da memória e a fragmentação física do mesmo. Já Marcelo partiu da observação de uma jarra com flores no interior de uma casa para se inspirar nesta coleção.

Inserida também na plataforma BLOOM, foi a vez de Rita Sá apresentar as suas propostas para o próximo outono/inverno. Sob o tema “Nem ata nem desata” a coleção retrata a figura de alguém que vive na eterna indecisão de permanecer na contraditória zona de conforto – que é nada mais menos do que uma exasperante zona de desconforto permanente – ou de desistir de resistir à mudança e agir.

A tarde ia a meio quando os Uniformes Olímpicos invadiram a passerelle e ficámos a saber o que vai ser vestido pelos nossos atletas portugueses e quais as marcas. A Decenio desenvolveu os uniformes para as cerimónias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, para os momentos formais de apresentação de cumprimentos e para ocasiões informais. O equipamento azul e marinho inspirado nas cores da primeira bandeira portuguesa, é feito de silhuetas simples mas de acabamentos e pormenores arrojados com uma visão sustentável do processo de desenho e produção de todas as peças 100% feitas em Portugal. Os materiais são puros e pouco convencionais como o algodão 100% orgânico e as redes utilizadas no Bomber Jacket, que representam as bem sucedidas viagens marítimas dos nossos descobridores acreditando que estas possam ser um amuleto de sorte para os atletas da Equipa Portugal.

A Joma desenvolveu os equipamentos desportivos para as cerimónias de subida ao pódio, para os treinos e para o dia a dia na Aldeia Olímpica. A coleção é composta por mais de 30 peças de vestuário têxtil e acessórios e calçado exclusivos, com padrões diferenciados para homens e mulheres, e grande variedade para se adaptar ao clima de Tóquio. No desenho, Joma imprime o reconhecimento das cores da bandeira portuguesa, para que o vestuário realce o sentimento e orgulho de cada atleta de pertencer à delegação olímpica portuguesa. Diferentes versões têm sido concebidas para homens e mulheres, com um estilo mais feminino e padrões moldados.

Marques'Almeida apresentaram as suas propostas numa ponte suspensa, tomando mais um grande passo em direção ao cumprimento do M'A Environmental and Social Responsability Manifesto. Toda esta coleção foi produzida localmente e inclui tingimento a partir de desperdícios, ganga feita de algodão reciclado, fibras biodegradáveis, tecido feito de resíduos de plástico do oceano reciclados e absolutamente nenhumas fibras à base de petróleo.

Luís Onofre invadiu a Biblioteca da Alfandega do Porto e mostrou as suas propostas de calçado para a próxima temporada. A coleção tem como inspiração o militar Napoleão Bonaparte e traduz-se nas botas, altas, curtas ou de cano franzido, nas pantufas adornadas e também nas sandálias.

Esta edição chegou ao fim com o desfile esperado de Alves/Gonçalves, que trouxeram uma fuga contra a melancolia, criando uma aura de mistério que foge aos padrões do normal/usual, preferindo silhuetas que se soltam, expandem e que criam atmosferas cinematográficas.

O Portugal Fashion volta a encerrar as suas portas e nós aguardamos que na próxima edição possamos voltar a estar cara a cara com as propostas que os designers e as marcas portuguesas irão ter para nos mostrar.

Até lá acompanhe tudo o que se passou neste Take 2 aqui!