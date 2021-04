Quando a habilidade é uma expressão de glória, uma coleção pode transformar-se num exército de peças atemporais que nos ajudam a romper com os desafios do nosso tempo. Para o inverno de 2021, o designer inspira-se na grandiosidade militar de Napoleão Bonaparte, para desenvolver uma coleção notável, onde o design está ao serviço de uma essencialidade que não se deixa afetar pelo tempo. É tempo de regressar à vida com toda a nossa energia!

O poder está nas aparências e Luís Onofre salienta as botas como formato vencedor de inverno. Versáteis, tanto podem ser curtas, slim fit ou de cano franzido. Entre o impacto das camurças vermelhas, rosas ou roxas adornadas a ouro e a discrição do efeito croco estampado em verde militar, todos os estilos convergem. A robustez das galochas suavizam-se com o acréscimo dos saltos altos e alvura do branco. As texanas regressam com os seus bordados contrastantes. A inovação surge também através de um novo formato de salto curvo adornado com o monograma da marca que sobressai em botins e stilettos.

As pantufas podem ser glamourosas quando lhes acrescentamos a nobreza das aplicações metálicas ou a diversão colorida dos pelos. Num momento em que os códigos do calçado de exterior se cruzam com os de interior, Luís Onofre diverte-se a adornar e a trazer para a rua um modelo que todos associam ao conforto de casa. As ferragens de inspiração militar em prateado envelhecido tornam-se o ornamento que melhor representa a força desta coleção, sobretudo quando associadas a peles, pelos e camurça.