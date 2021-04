Os vencedores do Concurso BLOOM pwd by Sonae Fashion, Maria Carlos Baptista e Marcelo Almiscarado foram os primeiros a abrir as “portas” do último dia deste Take 2 do Portugal Fashion.

Maria Carlos Baptista apresentou a coleção “Espaço Negativo” que tem como base o espaço imaterial da memória e a fragmentação física do mesmo. É um espaço pessoal e provado, suspenso no tempo, que nos leva a um sonho constituído por registos fotográficos passados, desde os mais vividos e recentes até a um passado mais distante. É um espaço invisível, onde se fala da forma e da sua anulação, e a sua materialização depois de uma experiência obsoleta.

Marcelo Almiscarado partiu da observação de uma jarra com flores no interior de uma casa para se inspirar nesta coleção. Flores de jardim, retiradas do seu ambiente natural com o objetivo de elevar o valor estético de outro ambiente ao direcionar o foco para estas. Isto gera uma reflexão sobre a necessidade instintiva de contrariar algo que representa finitude que se sobrepõe À aceitação do desenvolvimento orgânico. Tentar moldar algo que se está a desintegrar ou algo que morreu, mas que continua a manter virtuosidade. A tranquilidade gerada pelo recorrente pensamento de cessar em oposição à ansiedade de perdurar. Estas referências aparecem aqui representadas através da exploração dos materiais que são termocolados de forma irregular, conjugados com as silhuetas assimétricas. Isto é enfatizado pelo cruzamento colaborativo com o criador transmedia Gil Monteverde, nas esculturas têxteis encapsulados em cera que funcionam neste contexto como chapéus.