Os atletas da Equipa Portugal que vão representar Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que decorrerão entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, vão vestir os uniformes e equipamentos desportivos olímpicos produzidos, respetivamente, pela Decenio e Joma.

A Decenio desenvolveu os uniformes para as cerimónias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, para os momentos formais de apresentação de cumprimentos e para ocasiões informais. A marca teve em conta a história que une Portugal/Japão, mais propriamente a influência que a língua portuguesa tem na língua japonesa, o testemunho da arte da navegação aos existentes nipónicos e a Cruz da Ordem de Cristo ou Cruz de Portugal que representa a implementação do cristianismo no país.

O equipamento azul e marinho inspirado nas cores da primeira bandeira portuguesa, é feito de silhuetas simples mas de acabamentos e pormenores arrojados com uma visão sustentável do processo de desenho e produção de todas as peças 100% feitas em Portugal. Os materiais são puros e pouco convencionais como o algodão 100% orgânico e as redes utilizadas no Bomber Jacket, que representam as bem sucedidas viagens marítimas dos nossos descobridores acreditando que estas possam ser um amuleto de sorte para os atletas da Equipa Portugal.

A Joma desenvolveu os equipamentos desportivos para as cerimónias de subida ao pódio, para os treinos e para o dia a dia na Aldeia Olímpica. A coelção é composta por mais de 30 peças de vestuário têxtil e acessórios e calçado exclusivos, com padrões diferenciados para homens e mulheres, e grande variedade para se adaptar ao clima de Tóquio. No desenho, Joma imprime o reconhecimento das cores da bandeira portuguesa, para que o vestuário realce o sentimento e orgulho de cada atleta de pertencer à delegação olímpica portuguesa. Diferentes versões têm sido concebidas para homens e mulheres, com um estilo mais feminino e padrões moldados.