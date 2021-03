Já pensou em ter uns óculos feitos à sua medida? Aqueles que lhe assentam na perfeição, porque foram criados por e para si? Agora já pode ter uns óculos únicos, que se adaptam perfeitamente ao seu rosto e estilo pessoal.

Trata-se do novo serviço exclusivo da Alberto Oculista, “Óculos 100% à Medida” - Virtual Eyewear Assistant (VEA), eleito Produto do Ano 2021, prémio que distingue os produtos mais inovadores do mercado, com base no voto direto dos consumidores.

Este serviço inovador possibilita, pela primeira vez em Portugal, a criação virtual de um par único de óculos, tendo por base todas as medidas biométricas do seu rosto. Pode ainda ir mais além nos detalhes para criar uma máxima personalização, desde o modelo às cores, entre outros fatores. O “Óculos 100% à Medida” da Alberto Oculista vai ao encontro destas necessidades.

Se está a pensar em adquirir uns óculos graduados novos, com o VEA pode explorar uma imensidão de possibilidades. Desde modelos, formatos, padrões, texturas e até inscrições, o seu par de óculos vai ser único e intransmissível.

Famosos e influenciadores portugueses já experimentaram este serviço. A apresentadora Inês Gutierrez, Rodrigo Gomes e Joana Cruz, ambos locutores da RFM, Cristiana Rodrigues do blogue Salto Alto e Sofia Novais de Paula do blogue Diário de um Batom são alguns deles.

Visite uma loja Alberto Oculista e comece já a pensar nos seus óculos novos para entrar na primavera cheio de estilo.