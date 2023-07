MOLKOT

A Molkot é o segmento masculino da tão conhecida marca, Cantê. Com uma coleção que promete deixar de boca aberta todos os que querem arrasar nos areais este verão. Com preços inferiores a 60€ com modelos clássicos a modelos mais focados no surf, esta marca volta a dar cartas no conceito de swimwear.

DCK

Uma das marcas portuguesas mais conhecidas neste ramo, a DCK oferece uma coleção com opções para todos os gostos. Desenhados por Duarte Costa e produzidos numa fábrica do Norte, pode encontrar esta marca em várias lojas espalhadas por todo o país.

BLUE AVENUE

Uma marca familiar portuguesa, localizada no norte de Portugal, totalmente handmade por mulheres com experiência na área e com foco nos detalhes.

+351

Uma marca pensada e produzida em Portugal, a +351, além da coleção de roupa, começou agora a dar cartas no ramo de fatos de banho de homem.