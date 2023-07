Sendo um dos países com mais sol da Europa, Portugal oferece marcas nacionais de swimwear com alta qualidade para substituir aquele bikini que já não gosta tanto. Lisos ou com padrões, o importante é sentir-se bem com a sua escolha e estar pronta para arrasar nas praias do nosso país, ou até mesmo, lá fora.

Dê uma vista de olhos nas marcas portuguesas, com as quais pode contar este verão.

Cantê

Começamos com a marca que nos inspira logo a partir de março. Com uma das lojas mais instagramáveis do chiado, a Cantê, dá opções para todos os gostos este verão.

Summer Factory

A Summer Factory, uma das primeiras lojas de swimwear a fazer uma coleção de família, continua a dar cartas neste ramo. A coleção SS23 conta com novos padrões mantendo sempre os básicos para quem não dispensa um bom look simples.

Drope Clothing

Uma coleção de sonho, cheia de cores, filmada no paraíso do Sri Lanka promete ser uma das mais requisitas deste verão. Com a modelo e influencer Francisca Cerqueira Gomes como uma das caras da coleção, faz qualquer uma ficar rendida às ofertas da marca.

Missus

Missus é uma marca que nunca se dispensa quando se trata de swimwear. Este ano com Margarida Corceiro, Catarina Maia e Mia Rose como modelos da campanha, esta coleção promete muitas cores e o formato perfeito para o bronzeado de sonho.

38 graus

Uma das marcas que consideramos das mais inclusivas em termos de corpos, a 38 graus, volta a lançar uma coleção que nos faz soltar um suspiro. Mil formatos diferentes com vários padrões, oferecem às suas clientes opções ilimitadas para os dias de praia.

Aumar

Com loja no coração da Penha de França, esta marca promete opções que assentam em todos os corpos, com cores e padrões intemporais.

Aproveite o fim-de-semana para fazer uma visita a estas lojas e ficar rendida com as suas ofertas.