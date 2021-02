Embora algumas já possa conhecer ou não, a verdade é que estas it-girls merecem uma atenção especial da sua parte, quer por aquilo que conseguiram atingir, quer pelo facto de se terem tornado verdadeiras fashionistas.

Fique a conhecer melhor estas influencers italianas tanto na sua história como também, no seu estilo e inspire-se nelas para criar looks trendy para esta estação.

Chiara Ferragni

Uma das primeiras influencers digitais em Itália e no mundo, a criadora do blog The Blond Salad, Chiara Ferragni foi distinguida 3 vezes pela Forbes no top 30 under 30 e foi destacada como a maior influencer do mundo em 2017 também pela Forbes. Em 2013 lançou sua marca Chiara Ferragni Brand que tem vindo a ser um sucesso absoluto. Em 2020 foi galardoada, juntamente com o seu marido Fedez, o maior premio de honra milanês, o Ambrogino d'oro, pela sua ajuda a angariar fundos para os hospitais milaneses durante o início da pandemia. O seu estilo inconfundível e o império que está a construir é o que a faz ser, sem dúvida, a It Girl mais popular em Itália.

Valentina Ferragni

Ficou conhecida por ser irmã de Chiara, Valentina Ferragni tem vindo a dar cartas no mundo da moda. O seu estilo destaca-se pelo a utilização de muita cor, enquanto mantem uma elegância irrepreensível. Recentemente lançou a sua marca de bijuteria Valentina Ferragni Studio que se tem demonstrado um sucesso nas vendas. Quem pretende comprar uma das suas peças tem que ser ágil, pois o stock esgota quase imediatamente assim que é reposto.

Erika Boldrin

Erika Boldrin distingue-se do resto das influencers italianas pelo seu estilo mais muted. Erika opta por um estilo muito minimalista, ao utilizar cores neutras em vez de uma paleta de cores berrante, assemelhando-se mais a influencers escandinavas do que propriamente às suas conterrâneas. Conhecida pelo seu gosto por skincare, lançou a sua própria marca de cuidados do rosto, completamente natural e vegan, a Honieh Beauty.

Amina Muaddi

Amina Muaddi é um nome incontornável para todos os amantes de moda. A designer criada entre Itália, Jordânia e Romênia criou o sapato de salto alto mais icónico do momento. Conhecido pelo seu salto esguio a abrir no final, um sapato Amina Muaddi é reconhecido em qualquer parte do mundo e usado por celebridades desde Kendall Jenner a Mariah Carey. Para além da sua marca homónima, tornou-se também a designer de sapatos para a Fenty de Rihanna. E com todas estas ocupações, Muaddi ainda tem um feed de Instagram invejável onde partilha os seus looks repletos de cor. Com apenas 34 anos, podemos dizer que Amina Muaddi tem o mundo aos seus pés.

Anna Dello Russo

Anna dello Russo é um nome de peso no mundo da moda. Descrita pela revista Forbes “a force to be reckoned with” (uma força da natureza), a editor-in-chief da revista Vogue no Japão é conhecida, também, pelo seu estilo excêntrico. Com 58 anos mantém um estilo muito baseado no street sytle, cheio de cor, penas, lantejoulas e tudo o que brilhe, o que replicou numa coleção em conjunto com a H&M em 2012. O seu Instagram é uma paragem obrigatória para todos os amantes de moda, onde podemos encontrar os seus looks singulares, bem como uma curadoria dos melhores looks da atualidade, desde políticos a modelos.