Adeus Paris e olá Escandinávia! As it girls escandinavas são a expressão de uma nova estética, não só na decoração, mas também no mundo da moda.

As paletas de tons monocromáticos e as silhuetas bastante clean, fazem parte da vida destas fashionistas que entraram no radar da moda mundial a par com as parisienses.

Marie Hindkaer

Fundadora do site Luelle

Jeanette Madsen

Diretora Criativa e Co-fundadora do site Rotate Birger Christensen

Pernille Teisbaek

Sytlist e Diretora Criativa

Columbine Smille

Stylist, Consultora creativa, Diretora de Moda da Styleby Magazine e Co-fundadora da space-matters.com