Aposte nos vestidos que estão a conquistar as influencers

Quem melhor para ditar tendências, do que as influencers?! Nos dias que correm, sermos influenciados na nossa forma de vestir, tornou-se cada vez mais comum e claro, de certeza que já lhe aconteceu estar de olho no Instagram e reparar no que as it girls mais usam e acabar por adicionar essa peça ou acessório ao seu armário.

Desta vez, trazemos-lhe cinco sugestões de vestidos, em conta, que vão transformar os seus looks de verão e fazer com que se sinta uma verdadeira fashionista.