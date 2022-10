Aposte nestes fatos trendy e cool

Coloridos, com detalhes, cortes ou com três peças, são assim que os fatos se vão destacar nesta estação e nos seus looks.

Os fatos tem vindo a destacar-se cada vez mais no street style e se antigamente eram usados apenas para ocasiões formais, hoje em dia, a história é outra. Para esta estação é preciso arriscar na cor, nos detalhes, cos cortes e também numa terceira peça e assim destacar os seus fatos e consequentemente os seus looks. Posto isto, vamos dar-lhe opções de fatos trendy e super cool em que deve apostar agora!