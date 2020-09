Os casamentos estão de volta, embora que mais pequenos e seguindo todas as normas de segurança, e isso implica a procura do look ideal para ser usado nessa ocasião.

Mas cuidado! Porque existem algumas peças que nunca, mas nunca devem ser usadas durante estas celebrações e agora vamos revelar-lhe quais são.

Jeans

As calças de ganga são para serem usadas apenas no dia a dia e nunca em ocasiões especiais, como é o caso do casamento. Lembre-se que estas estão completamente proibidas, mesmo que a cerimónia seja informal.

All white

A única pessoa que tem permissão para ir vestida de branco é a noiva! Por isso, deixe os vestidos ou os macacões all white fora das suas escolhas.

Tiara

Tal como o branco, as tiaras estão também proibidas para as convidadas. Se quiser levar algum acessório no cabelo, pode optar pelos ganchos, que são uma das tendências deste ano.

Preto

Embora seja usado nos casamentos, o preto continua a ser uma cor proibida devido à sua simbologia. Acredita-se que usar preto (no caso das mulheres) tem uma conotação de luto e morte e por isso, esta cor não é aconselhada.

Decote exagerado

É importante relembrar que existem horas e locais certos para usar decotes exagerados, sendo que os casamentos não são um desses. Portanto, tenha cuidado na escolha do seu look e opte por decotes mais contidos e que não chamem demasiado à atenção.

Cores vivas

Não existe problema em usar cores no dia do casamento, existe sim no tipo de cor que usa. Geralmente a preferência deve sempre recair em tons suaves e nunca em cores muito chamativas e que retirem os olhares da noiva.