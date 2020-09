Embora nem toda as pessoas acreditem nos signos, a verdade é que pelo menos a maior parte, não dispensa dar uma vista de olhos, nem que seja por curiosidade.

Cada vez mais, o Zodíaco está a ganhar destaque em sites e revistas e os astrólogos fazem questão de determinar alguns traços que existem na personalidade de cada um.

Por isso, é cada vez mais frequente, que eles analisem determinados aspetos da sua vida e o casamento não é exceção.

Se vai casar ou ainda não pensou nisso sequer, dê uma vista de olhos no seu signo e descubra como será o seu dia especial.

Carneiro

As nativas de Carneiro, não são adeptas de casamentos tradicionais e isso, é o resultado de serem pessoas independentes e criativas. Espaços inusitados e refeições originais, são o ponto de partida para esta cerimónia. Em relação ao vestido, geralmente optam por cor e acima de tudo, muita criatividade.

Touro

Bastante românticas e persistentes, as nativas deste signo sonham com um casamento digno de uma verdadeira princesa. Um vestido branco tradicional, bem como o bolo, são indispensáveis no grande dia.

Gémeos

As nativas de Gémeos preferem deixar todo o trabalho na mão de quem sabe e por isso, são adeptas fervorosas de "wedding planners". O facto de serem pessoas que adoram comunicar, faz com que procurem espaços grandes para que todos possam estar presentes no casamento. Em relação ao vestido, preferem optar por modelos leves e modernos, para dançarem a noite toda.

Caranguejo

As nativas de caranguejo são muito românticas e por isso, o dia do casamento tem de ser muito especial. A cerimónia é feita na igreja e isso, implica que o vestido seja tradicional, mas com o toque elegante da renda. No copo de água, dão atenção aos detalhes, em especial aos gostos dos familiares.

Leão

Exuberante e vaidosa, a nativa deste signo quer ter a certeza que é o foco do seu casamento e para isso, vai optar por um vestido nada tradicional e sim luxuoso, tal como toda a cerimónia.

Virgem

As nativas deste signo adoram ter tudo controlado e por isso, vão fazer de tudo para que os seus planos saiam exatamente como elas querem. Gostam de tratar de tudo com bastante antecedência e isso, implica que tenham controle sobre tudo o que vai acontecer.

Balança

Por serem indecisas, as nativas de balança vão querer dar ouvidos a todos e ficar ainda mais baralhadas. Para isso, é importante que optem por contratar um "wedding planner", para que as possa ajudar a terem o casamento perfeito. No entanto, vão optar por uma cerimónia elegante, moderna e com boa música.

Escorpião

As nativas deste signo não são adeptas de muitas sugestões para o seu dia especial. Elas sabem exatamente aquilo que querem e por isso, serão elas a decidir cada detalhe do dia.

Sagitário

Muito aventureiras, adoram sonhar com um casamento num local bastante exótico e muito diferente do que é sempre escolhido e isso, inclui uma ilha ou um país diferente. Em vez de presentes preferem que os convidados juntem o dinheiro para as viagens.

Capricórnio

Ambiciosas e práticas, vão querer planear a cerimónia de uma ponta a outra e garantir, que vão ter tudo o que sempre desejaram. Gostam de vestidos de marca, mas que sejam discretos. No que diz respeito à decoração, vão optar pela mesma linha e proporcionar aos convidados uma cerimónia repleta de elegância e requinte.

Aquário

Por serem extremamente independentes, as nativas de aquário não tem problemas em avisar do nada para os amigos e familiares, que vão casar-se. Além disso, vão optar por uma cerimónia diferente, que deixe os seus convidados de boca aberta.

Peixes

A imaginação é o ponto forte das nativas deste signo e por isso, é natural que optem por uma celebração cheia de amor. O casamento será então bastante romântico, repleto de flores e de amigos e familiares, a fazer discursos para os noivos.